في رابع أيام مهرجان الملك عبدالعزيز.. عروض مثيرة لفئة "الفحل المنتج"

اختتمت، اليوم، فعاليات التحكيم لليوم الرابع بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 8، بعرض فئة الفحل المنتج في ألوان "الشعل" و"الوضح" و"الصفر"، أمام أعضاء لجنة التحكيم في الميدان المخصص لها بمقر المهرجان.
وشهد المهرجان في يومه الثالث دخول فئة دق المجاهيم والحمر وجمل 20 أصايل مهجنات عبر بوابة ريمات، التي ستستعرض غدًا أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور، فيما تم جدولة المسابقات في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًّا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.
يُذكر أن نتائج فئة الفحل وإنتاجه يتم إعلانها بعد انتهاء فحص الـ "DNA"، الذي يثبت أن الإنتاج يعود إلى الفحل المشارك.