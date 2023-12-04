في رابع أيام مهرجان الملك عبدالعزيز.. عروض مثيرة لفئة "الفحل المنتج"

وشهد المهرجان في يومه الثالث دخول فئة دق المجاهيم والحمر وجمل 20 أصايل مهجنات عبر بوابة ريمات، التي ستستعرض غدًا أمام لجنة التحكيم النهائي والجمهور، فيما تم جدولة المسابقات في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًّا (مزاين وهجن وهجيج وطبع) بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.