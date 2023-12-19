طريف الأقل حرارة وجدة الأعلى.. "الحصيني": الأجواء مستقرة وهنا سحب عالية

توقع الباحث في الطقس، العضو المؤسّس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الأجواء المستقرة على المملكة والخليج، اليوم الثلاثاء، بحسب النماذج العددية للطقس.
وأشار "الحصيني" إلى أن حالة السماء صافية على معظم المناطق مع وجود بعض السحب العالية والمتوسطة على أجزاءٍ من الشرقية وجنوب منطقة الرياض.
وأوضح، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الأجواء باردة على معظم مناطق المملكة عدا الساحلين الغربي والجنوبي من البحر الأحمر أجواء معتدلة.
وأبان أن أقل حرارة سجلت أربع درجات مئوية في طريف، والعاصمة الرياض تسجل إحدى عشرة درجة مئوية، وأعلى حرارة سجلتها جدة ثلاث وعشرون درجة مئوية، وفق الحرارة المسجلة فجر اليوم عند الساعة السادسة.