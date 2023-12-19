طريف الأقل حرارة وجدة الأعلى.. "الحصيني": الأجواء مستقرة وهنا سحب عالية

وأبان أن أقل حرارة سجلت أربع درجات مئوية في طريف، والعاصمة الرياض تسجل إحدى عشرة درجة مئوية، وأعلى حرارة سجلتها جدة ثلاث وعشرون درجة مئوية، وفق الحرارة المسجلة فجر اليوم عند الساعة السادسة.