"أمير الرياض": خطاب خادم الحرمين حمل مضامين سامية تؤكّد نهج سياسة المملكة داخلياً وخارجياً

نوّه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- في افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.
وقال أمير منطقة الرياض، إن الخطاب الملكي الكريم جاء شاملاً وحاملاً مضامين سامية ومؤكّداً نهج سياسة المملكة داخلياً وخارجياً التي تقوم على كتاب الله وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- وتعزيز مبدأ الشورى.
وأضاف الأمير فيصل بن بندر، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد مبادئ هذه الدولة في السعي لإرساء ركائز السلام والاستقرار في العالم ومواجهة التحديات، ومساعدة الدول الأكثر حاجة، وحرصها الدائم على استقرار أسواق الطاقة، وتعزيز الأمن والسلام في دول المنطقة، لافتاً إلى أن الخطاب جسّد ما توليه هذه القيادة الرشيدة من حرص وسعي دائم لتنمية هذا الوطن وأبنائه، وهو ما تشهده المملكة من حراكٍ تنموي شامل على المستويات كافة ونهضة غير مسبوقة وفق رؤية واضحة وخطة طموحة تستهدف تنمية الإنسان، مشيراً إلى ما تضمّنه من تأكيدٍ على كل ما يعزّز من أمن هذا الوطن واستقراره، وتحقيق النماء والازدهار ودعم الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال، ودعم خطط تمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل، ورفع نسبة التملك السكني للمواطنين، ومواجهة التحديات البيئية.
وفي ختام تصريحه سأل الله -العلي القدير- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويمتعهما بالصحة والعافية، ويعز بهما دينه وينصرهما بنصره، وأن يحفظ على بلادنا وشعبها أمنها واستقرارها ورخاءها.