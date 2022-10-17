"أمير الرياض": خطاب خادم الحرمين حمل مضامين سامية تؤكّد نهج سياسة المملكة داخلياً وخارجياً

وأضاف الأمير فيصل بن بندر، أن خطاب خادم الحرمين الشريفين أكد مبادئ هذه الدولة في السعي لإرساء ركائز السلام والاستقرار في العالم ومواجهة التحديات، ومساعدة الدول الأكثر حاجة، وحرصها الدائم على استقرار أسواق الطاقة، وتعزيز الأمن والسلام في دول المنطقة، لافتاً إلى أن الخطاب جسّد ما توليه هذه القيادة الرشيدة من حرص وسعي دائم لتنمية هذا الوطن وأبنائه، وهو ما تشهده المملكة من حراكٍ تنموي شامل على المستويات كافة ونهضة غير مسبوقة وفق رؤية واضحة وخطة طموحة تستهدف تنمية الإنسان، مشيراً إلى ما تضمّنه من تأكيدٍ على كل ما يعزّز من أمن هذا الوطن واستقراره، وتحقيق النماء والازدهار ودعم الاقتصاد وتسهيل بيئة الأعمال، ودعم خطط تمكين الكوادر الوطنية في سوق العمل، ورفع نسبة التملك السكني للمواطنين، ومواجهة التحديات البيئية.