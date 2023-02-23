أمين جازان: نفخر ونحتفي بأجيال قادوا رحلة التغيير بالمملكة وحوّلوها لواحة آمنة

رفع أمين منطقة جازان المهندس يحيى الغزواني باسمه ونيابة عن منسوبي أمانة منطقة جازان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وأمير جازان ونائبه بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال "الغزواني": في يوم التأسيس يتجلى حرص واهتمام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- ولنستذكر بكل فخر واعتزاز تاريخ هذه البلاد العظيمة الممتد لثلاثة قرون.
وتابع: نفخر ونحتفي بأجيال قادوا رحلة التغيير حتى تحولت الرمال إلى واحة للأمن والاستقرار والحضارة، وفرضت نفسها على خريطة العالم، كما نتذكر في هذا اليوم التاريخي أين كنا وأين أصبحنا، فنفخر بوطننا، ونؤكد انتماءنا وهويتنا، ونستلهم من ماضينا مستقبلنا، ونجدد ولاءنا لقيادتنا.
وأكد أمين جازان أن الاحتفاء بيوم التأسيس للدولة السعودية تجسيد للعمق التاريخي الذي أسسه قبل ثلاثة قرون الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- مؤسس الدولة السعودية الأولى، مرورًا بالدولة السعودية الثانية على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولًا إلى توحيد المملكة العربية السعودية على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود -رحمه الله- وأرست دعائم الأمن والنهضة والتطور.
ونوّه بالنظرة الثاقبة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بربط الأجيال بأهم حدث غيّرَ التاريخ وفتح أبواب المستقبل وعَجَّل بالتنمية والتطوير للوطن ومناطقه عبر تواصل بناء الدولة السعودية في مختلف مراحلها وإرساء قاعدة صلبة لصروحها الشامخة حتى أصبحت المملكة عنوانًا كبيرًا للتميز والتنمية والنماء في هذا العهد الزاهر.
وسأل المولى عز وجل أن يديم على هذا الوطن نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة حفظها الله.