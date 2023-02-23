أمين جازان: نفخر ونحتفي بأجيال قادوا رحلة التغيير بالمملكة وحوّلوها لواحة آمنة

وتابع: نفخر ونحتفي بأجيال قادوا رحلة التغيير حتى تحولت الرمال إلى واحة للأمن والاستقرار والحضارة، وفرضت نفسها على خريطة العالم، كما نتذكر في هذا اليوم التاريخي أين كنا وأين أصبحنا، فنفخر بوطننا، ونؤكد انتماءنا وهويتنا، ونستلهم من ماضينا مستقبلنا، ونجدد ولاءنا لقيادتنا.