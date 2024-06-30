وزير الشؤون الإسلامية: استضافة السعودية كأس العالم للرياضات الإلكترونية إنجاز تاريخي

أكد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن استضافة السعودية الملتقى العالمي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض، الذي يُعتبر الأول من نوعه في العالم، إنجازٌ تاريخي من الإنجازات العظيمة لسمو ولي العهد العالمية.
جاء ذلك في تغريدة للوزير في حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: سرَّني الإنجاز التاريخي الذي يعد الأول من نوعه في العالم، كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وليس أول إنجاز من الإنجازات العظيمة لسمو ولي العهد العالمية التي لم يسبق إليها أحد في العالم استشعارًا لأهمية الرياضات بأنواعها، منها الرياضة الإلكترونية.
وتابع الوزير حديثه قائلاً: "أتمنى من الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالصحة والعافية. وستصل -بإذن الله- السعودية إلى مصاف الدول المتقدمة بفضل الله، ثم إرادة سمو ولي العهد وإخلاصه ودعمه الصادق. أبقاكم الله قائدًا ملهمًا لشباب السعودية والعالم العربي والإسلامي.
الجدير بالذكر أن كأس العالم للرياضات الإلكترونية يقام على مدى 8 أسابيع ابتداء من 3 يوليو، وبجوائز تتجاوز 60 مليون دولار، ويعد مترجمًا لإحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله–.
ويسهم الحدث في ترسيخ مكانة السعودية كوجهة عالمية للألعاب والرياضات الإلكترونية، إلى جانب تعزيز السياحة، وتنويع الاقتصاد، وتنمية القطاعات الواعدة وفق رؤية السعودية 2030. كما يسلط الضوء على الدور الحيوي لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في تواصل المجتمعات، ونشر الثقافات المختلفة.