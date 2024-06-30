وزير الشؤون الإسلامية: استضافة السعودية كأس العالم للرياضات الإلكترونية إنجاز تاريخي

أكد الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن استضافة السعودية الملتقى العالمي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة الرياض، الذي يُعتبر الأول من نوعه في العالم، إنجازٌ تاريخي من الإنجازات العظيمة لسمو ولي العهد العالمية.

جاء ذلك في تغريدة للوزير في حسابه على منصة "إكس"، قال فيها: سرَّني الإنجاز التاريخي الذي يعد الأول من نوعه في العالم، كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وليس أول إنجاز من الإنجازات العظيمة لسمو ولي العهد العالمية التي لم يسبق إليها أحد في العالم استشعارًا لأهمية الرياضات بأنواعها، منها الرياضة الإلكترونية.