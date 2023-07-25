بقيمة 146 مليون ريال.. الحقيل يوقع عقد مشروع لتصريف مياه الأمطار في أبرق الرغامة بجدة

وقّع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبدالله الحقيل، عقد مشروع لتصريف مياه الأمطار في حي أبرق الرغامة، بقيمة تتجاوز 146 مليون ريال، وذلك استكمالًا لأعمال مشاريع حلول تصريف مياه الأمطار في مدينة جدة.
وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار، غسان بن عبدالله الزهراني، بأن هذا المشروع، يأتي ضمن حزم مشاريع تصريف مياه الأمطار بمدينة جدة، والتي تعد أحد مشاريع مبادرات تطوير البنية التحتية والخدمات البلدية، بهدف تحسين جودة الحياة والتي تعد إحدى مستهدفات رؤية السعودية 2030م.
وأضاف: "يتضمن هذا المشروع، تنفيذ11.21 كيلومترًا طوليًا من الأنابيب، وتركيب 20 مصيدة أمطار، 101مانهول، وبيارتي تجميع، و172 مصيدة أمطار طولية، إلى جانب 500 متر من الحفر النفقي، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا".