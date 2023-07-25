بقيمة 146 مليون ريال.. الحقيل يوقع عقد مشروع لتصريف مياه الأمطار في أبرق الرغامة بجدة

وأضاف: "يتضمن هذا المشروع، تنفيذ11.21 كيلومترًا طوليًا من الأنابيب، وتركيب 20 مصيدة أمطار، 101مانهول، وبيارتي تجميع، و172 مصيدة أمطار طولية، إلى جانب 500 متر من الحفر النفقي، وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 24 شهرًا".