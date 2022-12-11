طيران ناس في المركز الرابع ضمن أفضل بيئات العمل في السعودية للعام 2022

جاء طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، في المرتبة الرابعة ضمن أفضل 15 بيئة عمل في المملكة العربية السعودية للعام 2022، وفقًا للمسح السنوي الذي أجراه برنامج "أفضل الأماكن للعمل" العالمي وأكد فيه أن طيران ناس أظهر ثقافة عمل مميزة وتطور مهني قوي مع التزام بتقدير الموظفين ومنجزاتهم، ما جعلها بين أفضل بيئات العمل لعام 2022.