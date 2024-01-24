خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يواسيان الشيخ أحمد الخريصي في وفاة حرمه

من جانبه، أعرب الشيخ أحمد الخريصي عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على تعازيهما ومواساتهما التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً المولى القدير أن يجعلها في ميزان حسناتهما.