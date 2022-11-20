الراجحي: جهود المملكة في تنمية وحماية الطفل ترتكز على تشريعات تحفظ حقوقه

وأضاف أن من أبرز جهود المملكة في حماية ورعاية الطفل ما يتعلق بالتعاون الدولي لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بعد انضمام المملكة للاتفاقية 1995م، وإقرار نظام حماية الطفل من كل أشكال الإيذاء والإهمال ولائحته التنفيذية، وتطبيق السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال قبل سن 15 سنة في الحد الأدنى، وتجريم التحرش بالطفل أو تعريضه لمشاهد خادشة للحياء؛ مؤكدًا تنفيذ استراتيجية احتضان الأيتام وذوي الظروف الخاصة، وتوفير الرعاية والإعانة للأطفال ذوي الإعاقة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع.