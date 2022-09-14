"الموارد البشرية" تطرح كراسة الشروط لمشروع بحث الحالات الاجتماعية في مرحلته الثانية

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبدعم من المركز الوطني للتخصيص اليوم، كراسة الشروط والمواصفات لمشروع بحث الحالات الاجتماعية المرحلة الثانية، أحد مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص، وفق نظام التخصيص واللائحة التنفيذية للنظام.
وأوضحت الوزارة أن المشروع سيخدم المستفيدين في 11 منطقة من مناطق المملكة باستثناء الرياض وحائل وبمدة عقد 5 سنوات، حيث يسعى إلى تغطية عدد أكبر من المستفيدين عند إجراء البحوث، مما سيرفع من جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحسين تجربة العميل، مبيّنةً أن المشروع سيقسم على ثلاثة عقود شراكة مع القطاع الخاص حسب المناطق، العقد الأول سيشمل "مكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وتبوك"، أما العقد الثاني فسيشمل "الشرقية ونجران وعسير"، والعقد الثالث سيشمل "المدينة المنورة والقصيم وجازان والباحة".
وستقيم الوزارة خلال عملية طرح الكراسة ملتقى للمستثمرين المهتمين بالمشروع في 4 أكتوبر 2022م للإجابة عن الاستفسارات الخاصة بالمشروع التي يرغب القطاع الخاص بمعرفتها، داعية للمشاركة في المشروع بالحصول على نسخة من الكراسة وتقديم تأكيد كتابي بالمشاركة في المشروع قبل تاريخ 11 أكتوبر 2022م.