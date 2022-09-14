"الموارد البشرية" تطرح كراسة الشروط لمشروع بحث الحالات الاجتماعية في مرحلته الثانية

وأوضحت الوزارة أن المشروع سيخدم المستفيدين في 11 منطقة من مناطق المملكة باستثناء الرياض وحائل وبمدة عقد 5 سنوات، حيث يسعى إلى تغطية عدد أكبر من المستفيدين عند إجراء البحوث، مما سيرفع من جودة الخدمات المقدمة وتطوير وتحسين تجربة العميل، مبيّنةً أن المشروع سيقسم على ثلاثة عقود شراكة مع القطاع الخاص حسب المناطق، العقد الأول سيشمل "مكة المكرمة والحدود الشمالية والجوف وتبوك"، أما العقد الثاني فسيشمل "الشرقية ونجران وعسير"، والعقد الثالث سيشمل "المدينة المنورة والقصيم وجازان والباحة".