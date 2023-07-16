"تقنية الليث" تعلن عن مواعيد التسجيل للفصل الأول للعام التدريبي 1445هـ

أعلنت الكلية التقنية بالليث، عن مواعيد التسجيل والقبول في الدبلومات التدريبية الصباحية والمسائية بمختلف التخصصات للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤٥هـ.
وتتيح الكلية التقنية بالليث العديد من الدبلومات بتخصصات مختلفة ومتنوعة، بحيث يحصل المتدرب على الشهادة الجامعية المتوسطة (دبلوم) عند إنهائه فترة التدريب (سنتان) وبمكافأة شهرية قدرها( ١٠٠٠) ريال، وفيما يلي التخصصات المتاحة:
قسم الحاسب وتقنية المعلومات:
تخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب
قسم التقنية الميكانيكية:
تخصص تقنية المحركات والمركبات
قسم التقنية الإدارية والمالية:
تخصص تقنية الأعمال المكتبية.
وسيتم إتاحة التسجيل على دبلومات الكلية التقنية بالليث عبر البوابة الإلكترونية للقبول (قبولي) التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
حيث سيكون موعد فتح بوابة التسجيل والقبول على دبلومات الكلية التقنية بدءاً من اليوم الأحد وحتى الساعة 12 ظهراً من يوم الأربعاء القادم.