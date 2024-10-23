ضبط 3 مقيمين لمخالفتهم نظام البيئة في مكة وتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مقيميْن في منطقة مكة المكرمة، ومقيمًا في منطقة تبوك بسبب مخالفتهم نظام البيئة.
وتفصيلًا، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيميْن مخالفين لنظام البيئة من الجنسيتين اليمنية والسورية؛ لاستغلالهما الرواسب في منطقة مكة المكرمة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.
وأوضحت القوات أنه تم ضبط مُعَدتين تُستخدمان في نهل الرمال.
كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية الهندية، لتلويثه البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في منطقة تبوك، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية؛ هي غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.