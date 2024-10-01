هل تؤثر "اللانينا" في شتاء السعودية المُقبل؟.. "المسند": هذا ما ذهبت إليه مصادر!

وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن بعض المصادر ذهبت إلى أن الأحوال الجوية في السعودية (قد) تتأثر بظاهرة اللانينا بشكلٍ مختلفٍ تبعاً لشدة الظاهرة ومدة استمرارها، وقد تتسبّب في انخفاض في هطول الأمطار خلال فترات اللانينا، خاصة في المناطق الجنوبية الغربية من السعودية، كما قد تتسبّب في درجات حرارة أكثر برودة في فصل الشتاء، وقد تزيد من نشاط الرياح؛ ما يؤدي إلى زيادة عدد العواصف الرملية أو الغبارية.