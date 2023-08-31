"هيئة الأدب" تُسَلط الضوء على "دور الوكالات الأدبية" خلال لقاء افتراضي

وقال الدكتور محمد حسنين: "الكاتب يشعر أحيانًا أنه في موقف أضعف خلال التواصل مع دار النشر؛ لا سيما في نتاجه الأول؛ بينما يستطيع الوكيل إضفاء الأريحية وحفظ حقوقه المادية"؛ مؤكدًا أن الوكيل الأدبي يقتطع نسبة من إجمالي الأرباح، متعارفًا عليها عالميًّا أنها تتراوح من 10% إلى 15%.