"الطاقة" تعلن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً ليشمل شهر أغسطس

أعلن مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.