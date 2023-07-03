"الطاقة" تعلن تمديد الخفض التطوعي للمملكة البالغ مليون برميل يومياً ليشمل شهر أغسطس

أعلن مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الطاقة، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، الذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.
وبذلك يكون إنتاج المملكة في شهر أغسطس 2023م، ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً.
وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو إضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنته المملكة في أبريل 2023م، والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.
وأكد المصدر أن هذا التخفيض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول "أوبك بلس" بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.