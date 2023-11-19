كم بقي على هذه المواسم؟.. صورة عن "عدّاد الطوالع الرقمي" يرسمها "المسند"

وأشار إلى أنه وفق عدّاد الأيام، حيث اليوم 19 نوفمبر 2023، فإن اليوم هو الـ 35 من الوسم، وبقي على المربعانية 18 يوماً، والشبط 58 يوماً، وبقي على العقارب 84 يوماً، وعلى الحميمين 123 يوماً، والذراعين 149 يوماً، والثريا 175 يوماً، والتويبع 214 يوماً، والجوزاء 227 يوماً، والمرزم 253 يوماً، وبقي على الكليبين 266 يوماً، وسهيل 279 يوماً.