كم بقي على هذه المواسم؟.. صورة عن "عدّاد الطوالع الرقمي" يرسمها "المسند"

قدّم أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية عبدالله المسند؛ صورة عن عدّاد الطوالع الرقمي، وما تبقى على بدء كل موسم من أيام.
وأوضح "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ما بقي على المربعانية 18 يوماً، وفصل الشتاء 33 يوماً، والشبط 58 يوماً، والعقارب 84 يوماً، وفصل الربيع 123 يوماً، ورمضان 114 يوماً، والصيف 215 يوماً.
وأشار إلى أنه وفق عدّاد الأيام، حيث اليوم 19 نوفمبر 2023، فإن اليوم هو الـ 35 من الوسم، وبقي على المربعانية 18 يوماً، والشبط 58 يوماً، وبقي على العقارب 84 يوماً، وعلى الحميمين 123 يوماً، والذراعين 149 يوماً، والثريا 175 يوماً، والتويبع 214 يوماً، والجوزاء 227 يوماً، والمرزم 253 يوماً، وبقي على الكليبين 266 يوماً، وسهيل 279 يوماً.