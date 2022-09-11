فلاورد تحتفل باليوم الوطني السعودي الـ92

دشنت فلاورد الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، حملة تحت شعار "هي لنا دار وحنا لها أزهار" في المملكة العربية السعودية؛ وذلك احتفالًا باليوم الوطني السعودي الـ92.
وشملت الحملة إطلاقَ مجموعة حصرية من منتجات فريدة، تزينت بالهوية الوطنية لمختلف مناطق المملكة، من خلال تصاميم مختلفة زُخرفت برسومات ومنحوتات تُمثل تلك المناطق وسكانها وتراثها الغني. وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على التنوع الثقافي الموجود في السعودية والاعتزاز والفخر بهذا التراث العريق الممتد بين مختلف مناطقها.
وستكون المجموعة متوفرة في المتجر ابتداءً من يوم 11 سبتمبر وحتى نهاية شهر سبتمبر 2022.
وأطلقت أيضًا عملًا مصورًا للحملة بمشاركة أفراد من المناطق المذكورة؛ وذلك تعزيزًا لفكرة تجانس جميع الثقافات على أرض المملكة؛ رغم تنوعها واختلافها عن بعضها.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: "ترفع فلاورد أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ورعاهم والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين. نحن في فلاورد نسعى دومًا للاحتفال مع مجتمعاتنا في مختلف مناسباتهم واحتفالاتهم، ونشر الفرحة في قلوبهم".
يذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني تأسس عام 2017، معنيّ بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت؛ حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها؛ ليتم تنسيقها من قِبَل المصممين المحترفين ومنسقي الورود. وتقوم الشركة -بالتعاون مع عدد من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية- بتقديم مجموعة واسعة من المنتجات كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها، يتم توصيلها في نفس اليوم عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة؛ لضمان أفضل تجربة للعملاء.