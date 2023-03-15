محافظ الليث يدشّن عدداً من المشاريع التنموية بمركز الغالة

من جانبه، أوضح المهندس خالد العضلي، رئيس مجلس ادارة جمعية البر الأهلية بالغالة، أن هذه المشاريع أُنشئت بمعايير ومواصفاتٍ عالية الجودة، مقدماً شكره لمحافظ الليث لحضوره ودعمه المستمر لبرامج وأنشطة الجمعية، ولرئيس مركز الغالة رده القارزي، على حرصه لمتابعة وتنفيذ المشاريع كافة التي تأتي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الغالة، وتطوير البنية التحتية واحتواء الشباب وفق رؤيةٍ طموحة، ونظرة مستقبلية تحقق رفاهية وجودة حياة المواطن.