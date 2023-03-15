محافظ الليث يدشّن عدداً من المشاريع التنموية بمركز الغالة

افتتح محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، مساء أمس الثلاثاء، عدداً من المشاريع التنموية بمركز الغالة بحضور عددٍ من رؤساء المراكز ومديري وممثلي الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث غير الربحي، التي نفذتها جمعية البرّ الأهلية بالغالة.
وافتتح المجمع الرياضي (الملاعب الرياضية وأكاديمية الغالة) الذي يقع على مساحة إجمالية تقدر بنحو 9,555م2 وبتكلفةٍ إجمالية تجاوزت مليوناً و200 ألف ريال، كما وضع حجر الأساس لمشروع المجمع التجاري الذي يقع على مساحة 2800م2، ودشَّن مسابقة كنوز الرمضانية، برعاية مؤسسة الملك عبدالله لوالديه للإسكان التنموي وتنفذها جمعية البر الأهلية بالغالة.
وشهد توقيع مذكرة تعاون مشترك بين جمعية التنمية الاجتماعية بالغالة وجمعية البر الأهلية بالغالة.
وأشار محافظ الليث إلى تتابع المشاريع التنموية التي تسعى القيادة إلى تنفيذها لخدمة المواطن منوّهاً بما توليه من اهتمامٍ ودعمٍ لجهات القطاع الثالث لتقوم بدورها المنوط بها ولتسهم في الرُّقي بالخدمات الإنسانية لتواكب الرؤية الطموحة للملكة2030.
وذكر أن محافظة الليث تحظى كغيرها من المحافظات بمنطقة مكة المكرّمة، بالدعم اللامحدود من القيادة، وبحرص ومتابعة من مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، اللذين يحرصان دومًا على الارتقاء بالخدمات الاجتماعية والخيرية من خلال حث ومتابعة الجمعيات الخيرية التي تُقدم خدماتها لكل أفراد المجتمع بجميع فئاتهم.
وثمّن الزهراني، جهود القائمين على جمعية البر الأهلية بالغالة وما تقدمه من خدمات ومشاريع لجميع فئات المجتمع ممن يندرجون تحت نطاقها، التي تعد ضمن المبادرات الهادفة لتحقق أهدافها وتقديم الخدمات المجتمعية للأهالي، وتسهم في سد فراغ الشباب واحتوائهم.
من جانبه، أوضح المهندس خالد العضلي، رئيس مجلس ادارة جمعية البر الأهلية بالغالة، أن هذه المشاريع أُنشئت بمعايير ومواصفاتٍ عالية الجودة، مقدماً شكره لمحافظ الليث لحضوره ودعمه المستمر لبرامج وأنشطة الجمعية، ولرئيس مركز الغالة رده القارزي، على حرصه لمتابعة وتنفيذ المشاريع كافة التي تأتي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الغالة، وتطوير البنية التحتية واحتواء الشباب وفق رؤيةٍ طموحة، ونظرة مستقبلية تحقق رفاهية وجودة حياة المواطن.