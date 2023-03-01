محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية: إتاحة جمع البذور في "الحجرة والتيسية"

وتشمل الشروط تنظيف المخلفات الصلبة في أماكن جمع البذور، وعدم كسر الأغصان خلال عملية الجمع، وعدم إتلاف الأعشاش للطيور أو الصيد، وعدم التعرض لأي من الحيوانات البرية، وذكر الأنواع المراد جمعها مع الكميـة، وتسليم 50% من البذور التي تم جمعها إلى الهيئة.