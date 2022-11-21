"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها.