"الأرصاد": هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لاتزال الفرصة مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض؛ تمتد إلى أجزاءٍ من منطقة نجران، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي المدينة المنوّرة وتبوك، كما تبقى درجات الحرارة منخفضة على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزأين الأوسط والجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.