مركز التميز في جراحة العظام بمستشفى دله النخيل الأفضل على مستوى المملكة 2022

حصل مركز جراحة العظام بمستشفى "دله النخيل" على جائزة Global Business Outlook "كأفضل مركز تميز لجراحة العظام في المملكة العربية السعودية 2022"؛ تقديرًا للدور الكبير والمميز الذي يقوم به المركز في مجال الرعاية الصحية على مستوى المملكة.
ويتميز مستشفى "دله النخيل" بضمه لأكثر من عشرين مركزًا متخصصًا، تُقَدم خدمات طبية شاملة تحت سقف واحد، وتَطَوّر ليصبح أكثر مراكز العظام شمولًا بتوفير جميع تخصصات العظام الدقيقة التي تخدم جميع الفئات العمرية.
ويمثل حصول المركز على هذه الجائزة، شهادةً دولية بتميزه في تقديم خدمات جراحة العظام عالية الجودة؛ وذلك بما يضمه من نخبة من الأطباء الاستشاريين المتخصصين في جميع تخصصات العظام الدقيقة، بجانب ما يمتلكه المركز من أجهزة ومعدات طبية وتقنية حديثة؛ فضلًا عن حرصه والتزامه بأعلى المعايير الدولية؛ وفقًا لأفضل الممارسات الطبية عالية الجودة في مجال الرعاية الصحية؛ الأمر الذي أهّله للحصول على هذه الجائزة.
ويتمتع مستشفى "دله النخيل" بسجل حافل ومميز من الاعتمادات والشهادات على المستويين المحلي والعالمي؛ أبرزها اعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI)، واعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، واعتماد الكلية الأمريكية لعلم الأمراض (CAP)، وشهادة ISO لسلامة الأغذية (ISO 22000)، وشهادة ISO لأمن المعلومات والسرية (ISO 27000)، وشهادة الاعتماد الدولي للمعلومات الصحية (HIMSS6)، بالإضافة إلى حصول مركز العظام على اعتماد المؤسسة الأمريكية لمراكز التميز الجراحي (SRC)؛ أحدهما كمركز تَمَيّز بجراحة العظام ككل، والآخر كمركز تَميز في جراحة استبدال المفاصل.
جدير بالذكر أن مستشفى "دله النخيل" حقق مؤخرًا إنجازًا جديدًا وفريدًا بحصوله على شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC، لستة من مراكز التميز الجراحي في المستشفى؛ حيث حصل المستشفى على شهادة مركز التميز في جراحة العظام، ومركز التميز في جراحة السمنة، ومركز التميز في جراحة استبدال المفاصل، ومركز التميز في معالجة حصوات الكلى، ومركز التميز في التخدير المتخصص، وكذلك مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية.
وتأتي كل تلك الإنجازات انطلاقًا من حرص إدارة شركة دله الصحية، على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية بجميع منشآتها، باتباع أعلى المعايير العالمية؛ واضعةً خدمة المرضى وسلامتهم أولوية قصوى.