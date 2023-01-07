مركز التميز في جراحة العظام بمستشفى دله النخيل الأفضل على مستوى المملكة 2022

جدير بالذكر أن مستشفى "دله النخيل" حقق مؤخرًا إنجازًا جديدًا وفريدًا بحصوله على شهادات اعتماد المؤسسة الأمريكية لاعتماد مراكز التميز الجراحي SRC، لستة من مراكز التميز الجراحي في المستشفى؛ حيث حصل المستشفى على شهادة مركز التميز في جراحة العظام، ومركز التميز في جراحة السمنة، ومركز التميز في جراحة استبدال المفاصل، ومركز التميز في معالجة حصوات الكلى، ومركز التميز في التخدير المتخصص، وكذلك مركز التميز في الجراحات التداخلية البديلة عن العمليات الجراحية التقليدية.