تحديث موعد معرض الصقور والصيد السعودي الدولي.. من 3 - 12 أكتوبر

ويهدف نادي الصقور السعودي من خلال معرض الصقور والصيد السعودي الدولي، إلى التعريف بإرث المملكة وهويتها الثقافية والحضارية ونقلها للأجيال القادمة، كما يسهم في تعزيز هواية الصقارة، من خلال معرض يسلط الضوء على الصقور والصيد والهوايات المرتبطة بها، كما يحتضن المعرض المنصة الأولى من نوعها لبيع الأسلحة بأنواعها في المملكة، وتعرض الأسلحة والذخائر شركات سعودية تمثل أكثر من 55 علامة تجارية عالمية للأسلحة، إلى جانب إصدارات خاصة ونادرة لهواة الصيد.