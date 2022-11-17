"الأمن البيئي" تضبط 6 مخالفين لدخولهم مناطق محمية والصيد بمحميتي الملك سلمان و"محمد بن سلمان"

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (6) مخالفين لنظام البيئة، (3) مواطنين، و(3) مواطنين خليجيين، لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم (5) صقور، و(6) شباك صيد، و(11) طيرًا مصيدًا، وجهاز جذب طيور، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.