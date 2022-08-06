لتسريع الخدمات.. مجمع الملك عبدالله الطبي يُدشن غرفة التحكم والمراقبة

وتم استحداث عدة برامج تلامس احتياج المرضى تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا للمريض؛ ومنها: برنامج لقياس استجابة طاقم التمريض لنداء المريض عبر نظام استدعاء الممرضات الذي يقوم بتسجيل وقت النداء من قبل المريض، ووقت الاستجابة من قبل طاقم التمريض، كذلك تم توفير برنامج QR في غرف تنويم المرضى؛ حيث يمكن المريض أو مرافقه من خلال المسح على الكود سرعة طلب خدمة الصيانة أو النظافة العامة للغرفة المنوم بها.