صدور موافقة خادم الحرمين على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 120 مواطنًا ومواطنة

الدكتور/ سلطان بن سياف بن سعد الشهراني، العقيد/ محمد بن ملفي بن محمد الحمادي، المقدم البحري المهندس/ عبدالمحسن بن عبدالله بن عبدالعزيز العثمان، يحيى بن عبدالعزيز بن ناصر العبدالله، رئيس الرقباء متقاعد/ يوسف بن دغيم بن فارس الحربي، رئيس الرقباء/ ماجد بن محمد بن ثاري الماجد، عبدالله بن حمد بن محمد آل حسين، عادل بن عبدالله بن عبدالرحمن السويدان، محمد بن بندر بن محمد العسكر، عبدالله بن علي بن حسين القحطاني، راتب بن فواز بن مويهان الشمري، العريف/ أحمد بن وندي بن متعب الحربي، الملازم أول فني/ عبدالعزيز بن منصور بن عبدالله الراجح، خلاد بن مبارك بن مفلح آل زعير، أيمن بن منصور بن حسين البسطي، إبراهيم بن عبدالعزيز بن عامر عبدالعال، محمد بن سعيد بن محمد القحطاني، يحيى بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن العوشن، مها بنت سليمان بن عبدالله العكوز، البراء بن علي بن عبدالله الفريح، إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحميدان، المقدم/ محمد بن إبراهيم بن حسن العمري، ياسر بن حسين بن علي الردادي، فهد بن راكان بن إبراهيم القحطاني، عماد بن سباق بن محمد السحلي، العريف/ سالم بن عبدالله بن سالم العرجاني، عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالله بن فهيد، النقيب/ معاذ بن تركي بن عبدالله الشليل، النقيب/ مصعب بن أحمد بن محمود البوق، باسل بن عبدالله بن سليمان الريس، فارس بن وازن بن مطر المطيري، مساعد بن محمد بن عبيد المهيزع، بندر بن عسير بن محمد الشهري، العريف/ أحمد بن محمد بن روق المديفر، الرقيب أول/ مصلح بن سالم بن أحمد الزهراني، نواف بن عبدالله بن نوح الشهري، بدر بن تركي بن مرزوق العضياني، محمد بن أحمد بن حسن البقشي، أمجد بن عبدالله بن سعد الفواز، المقدم/ عائض بن سعيد بن محمد القحطاني، النقيب/ محمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن البريدي، بندر بن مقبول بن سعيد العمري، ظافر بن عبدالله بن مصلح العلياني، الرقيب أول/ فيصل بن مقعد بن قعيد المسعودي، عمر بن مقبل بن سمران المطيري، فارس بن كديم بن فنخ العنزي، ابتهال بنت عبدالله بن صالح السدمي، أبرار بنت فايز بن علي الشهري، الرائد/ مساعد بن علي بن محمد بن نحيت، نواف بن محمد بن مفلح الرمثي، سلطان بن إبراهيم بن عسان العنزي، عبدالعزيز بن إياد بن عيسى العومي، راكان بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز السبيعي، الوكيل الرقيب/ راكان بن عبيد بن محمد الهاجري، فهد بن صالح بن عبدالعزيز العجاجي، رامي بن معوض بن مسلم الجهني، رانيا بنت محمد بن أحمد المنصور، العريف/ رائد بن عياد بن نوار العصيمي، الوكيل الرقيب/ رائد بن دباس بن ناجع المطيري، العقيد الفني/ رائد بن محمد بن سعيد عقران، الرائد/ مساعد بن محمد بن عبدالعزيز الملحم، عبداللطيف بن عبدالله بن سالم الشهري، النقيب/ عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مطر المطيري، عبدالعزيز بن صالح بن رواف الفهد، عبدالعزيز بن محمد بن سعيد الغامدي، عبدالعزيز بن أحمد بن جمعان الزهراني، عبدالصمد أبن أبوبكر أبن سالم باوزير، عبدالرحمن بن خالد بن عبدالرحمن عبيد، عيد بن سيف بن عبدالله التميمي، فهد بن عبدالله بن سعد الغامدي، عبدالله بن سعد بن عبدالله الزهراني، نواف بن صالح من جابر الزهراني، تركي بن عبدالعزيز بن محمد أباحسين، تركي بن محمد بن جابر الأسمري، تركي بن أحمد بن محمد الحربي، تركي بن محمد بن حبيب الرحيلي، تركي بن محمد بن فلحان السبيعي، تركي بن سليمان بن صالح السلوم، تركي بن عبدالله بن بريكان السواط، الرقيب أول/ تركي بن هايف بن مطلق الروقي، تركي أبن نايف أبن عبدالعزيز بن لبده، تركي بن معتق بن سعد هباش، سعيد بن هادي بن دبيس الحياني، عبدالله بن سفران بن حمود النفيعي، عبدالكريم بن عيد بن مليحان العنزي، الرقيب/ خالد بن ظافر بن مفلح القحطاني، همام بن عبدالرحمن بن سعود اللهيب، علي بن عبدالعزيز بن عبدالله عسيري، الوكيل الرقيب/ وجدي بن أحمد بن إبراهيم عقيل، طلال بن عبدالرحمن بن محمد الهارون، الرقيب/ عبدالرحمن بن نافل بن ماجد السفياني، الرائد/ أحمد بن خالد بن محمد صبر، عبدالكريم بن ثقيل بن طعيسان العنزي، علي بن مفلح بن علي الحارثي، خالد بن عبدالله بن محمد العليان، عبدالله بن ناصر بن عبدالله الرويشد، عبدالعزيز بن منصور بن محمد الشيحه، ثامر بن إبراهيم بن عبدالرحمن الفايز، فضل بن أحمد بن سليمان الدرسي، أريج بنت عبدالله بن سعيد العيزري، خالد بن محمد بن محمود حافظ، خلف بن مذود بن منيس الشمري، راشد بن ناصر بن إبراهيم المهوس، زياد بن سليمان بن محمد أبوعمه، سالم بن سعود بن سالم الصميع، الجندي أول/ سامي بن سليم بن منور الذبياني، الجندي/ ساير بن زيد بن محمد العتيبي، الرقيب/ سعد بن نامي بن سعد العتيبي، سعد بن ناصر بن محمد العنزي، الوكيل الرقيب/ سعيد بن الحميدي بن سعيد الدوسري، سلطان بن سليمان بن بخيت الجهني، سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العيد، الطبيب المقيم/ سميح بن منصور بن حسين عطار، النقيب/ صالح بن عبدالواحد بن عبدالله الدخيل الله، صالح بن راشد بن محمد الزهراني، المهندس/ صهيب بن عبدالله بن محمد باداود، طواري بن فهد بن خلف الشمري، الوكيل الرقيب/ ظافر بن بتال بن ناصر ال بريك، عادل بن محمد بن علي حفني، عادل بن غربي بن جزاع الشمري.