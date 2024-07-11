بمواصفات تعزز السلامة.. تطبيق طلاء أعمدة الإنارة المضاد للالتصاق والصعق الكهربائي بالرياض

بدورِها تهدف الأمانة من خلال تلك الجهود والأعمال، إلى الحفاظ على أعلى مستويات الخدمات المقدمة وتعزيز استدامة جودتها، وتوفير بيئة آمنة، تنطلق من مستوى الابتكار والتكامل في الخدمات التي ترتقي بجودة الحياة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تحقيق مدينة مزدهرة ومستدامة، ورسالتها في التنمية الحضرية للمدينة.