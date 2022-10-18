متوفى دماغيًا يتبرع بقرنيتيه لمريضين ويساعد في إعادة الإبصار لهما

ساعد أحد المتبرعين بالقرنية في إعادة البصر لمريضين بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، كانا يعانيان من عدم القدرة على الإبصار وأمراض مزمنة بالعين.
وقال متحدث "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق": قام قسم التبرع بالأعضاء بمديرية الشؤون الصحية بالطائف بالتنسيق مع المستشفى، بالإبلاغ عن وجود متبرع متوفى دماغيًا بمجمع الملك فيصل الطبي بالمحافظة، ليشرع الفريق الطبي المكون من رئيس مركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور يامن الجراح، والدكتور حاتم جبر، بالتوجه فورًا إلى مجمع الملك فيصل الطبي؛ لإجراء عملية استئصال القرنيتين من المتبرع؛ حيث استمرت إلى الساعة الواحدة صباحًا.
وأضاف "الحميدان": على الفور وفي نفس اليوم أجرى الفريق الطبي بمركز العيون بتخصصي الطائف العمليتين اللتين تعتبران من العمليات النوعية بزراعة القرنية للمريضين اللذين كانا على قوائم الانتظار بالمستشفى بعد التواصل معهما.
وأوضح أن الأول كان يعاني من قرنية مخروطية متقدمة مع عتامة على القرنية وضعف نظر شديد، وقد تم عمل زراعة قرنية كاملة له.
وأما المريض الثاني فكان يعاني من قرنية مخروطية متقدمة وماء أبيض مكتمل، وجرى عمل زراعة القرنية وإزالة الماء الأبيض، كما تم زراعة عدسة داخل العين.
تكون الفريق الطبي من الدكتور حاتم جبر، والدكتور غالب العصيمي، وطبيب التخدير الدكتورة سماح؛ حيث تكللت العمليتان -ولله الحمد- بالنجاح لكلا المريضين.