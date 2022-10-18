متوفى دماغيًا يتبرع بقرنيتيه لمريضين ويساعد في إعادة الإبصار لهما

وقال متحدث "صحة الطائف" سراج الحميدان لـ"سبق": قام قسم التبرع بالأعضاء بمديرية الشؤون الصحية بالطائف بالتنسيق مع المستشفى، بالإبلاغ عن وجود متبرع متوفى دماغيًا بمجمع الملك فيصل الطبي بالمحافظة، ليشرع الفريق الطبي المكون من رئيس مركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي الدكتور يامن الجراح، والدكتور حاتم جبر، بالتوجه فورًا إلى مجمع الملك فيصل الطبي؛ لإجراء عملية استئصال القرنيتين من المتبرع؛ حيث استمرت إلى الساعة الواحدة صباحًا.