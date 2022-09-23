وزير الشؤون الإسلامية: اليوم نستذكر الملحمة التاريخية التي وحّدت جزيرة العرب تحت راية الإسلام

وأوضح أن هذا العام الجديد من تاريخ الوطن يضاف إلى سجله المشرف، وإلى صفحاته المضيئة والممتلئة بالإنجازات، وهي ذكرى جديدة وفرصة لنسترجع من خلالها ما تم من عمل كبير وإنجاز عظيم بفضل الله سبحانه وتعالى لتوحيد هذه البلاد على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، ورجاله المخلصين، والتضحيات العظيمة التي بُذلت والتي نتجت عنها نعمة لمّ شمل هذه البلاد تحت راية التوحيد، وتطبيق شرع الله فيها، والسير على نهج قويم حتى تحقق للبلاد والعباد التمكين والرخاء والعيش الرغيد والأمن والأمان والاطمئنان بعد أن كانت تعيش حالة من الفوضى والشتات وانعدام الأمن.