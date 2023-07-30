"الأرصاد": يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاءٍ من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاطٍ في الرياح السطحية على أجزاءٍ من منطقة مكة المكرّمة، كما تعاود الرياح المُثيرة للأتربة والغبار نشاطها على امتداد طريق الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، ولا يُستبعد تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاءٍ من مرتفعات منطقتَي جازان وعسير.