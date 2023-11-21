34 مئوية.. شرورة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة و3 مدن الأدنى بـ9 درجات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الثلاثاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت شرورة أعلى درجة حرارة 34 مئوية، فيما سجلت سكاكا وطريف والسودة 9 درجات فقط.