للتوعية والتثقيف.. "تعليم الرياض" يصدر 30 منتجاً إعلامياً عن استثمار الإجازة

وقال: الإجازة فرصة للطلاب لأخذ استراحة من مسؤولياتهم المدرسية، ولكن أيضًا للعمل على أنفسهم هناك العديد من الطرق التي تمكن الطلاب من استغلال الاجازة الدراسية، بالإضافة إلى اكتساب مهارات جديدة وتطوير الأهداف التعليمية لهم.