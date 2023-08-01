"الأرصاد" يُنبّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة وموجة حارة

ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها واحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة، تشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.