"الأرصاد" يُنبّه 7 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وأتربة مثارة وموجة حارة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ومكة المكرمة ونجران وجازان وعسير والشرقية والباحة).
وتفصيلاً، نبّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد موجة حارة، وارتفاعًا بدرجات الحرارة، تصل لـ48 درجة مئوية. وتشمل الحالة الدرعية والعاصمة الرياض وحريملاء ورماح وضرما والأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة، تشمل الداودمي وعفيف والسليل ووادي الدواسر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية على رابغ، وأمطارًا خفيفة على أضم والخرمة والمويه وتربة ورنية والعرضيات والشعيبة والقنفذة والليث، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع جريان السيول. وتشمل الحالة بدر الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة على ثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الباحة أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة، تشمل الحجرة والمخواة وفرعة غام الزناد وقلوة وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا خفيفة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وجازان. وتشهد أمطارًا متوسطة على أبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والدرب وبيش والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا متوسطة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والحرجة والربوعة وسراة عبيدة وظهران الجنوب وأبها واحد رفيدة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الأربعاء. فيما تشهد المنطقة أتربة مثارة، تشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والبرك والقحمة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد المنطقة الشرقية موجة حارة وارتفاعًا بدرجات الحرارة إلى 48 درجة مئوية. وتشمل الحالة العديد والأحساء وبقيق والجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الأربعاء.