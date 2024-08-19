المدينة المنورة.. تقنية طبية تبدل صماماً أورطياً بآخر نسيجي دون غرز أو خياطة

تمكّن فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، من إبدال الصمام الأورطي بصمام دون غرز الخياطة لمريض في العقد السادس من العمر كان يعاني تضيّق شديد في الصمام الأورطي.
وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن فريق طبي متخصص من مركز أمراض وجراحة القلب ناقش الحالة بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، واتفق على أفضلية إجراء العمل الجراحي لاستبدال الصمام، مبيناً أنه تم إجراء العملية عن طريق التدخل الدقيق وشقّ جراحي لم يتجاوز 6 سم تمكّن الفريق الجراحي من خلاله بإزالة كامل الصمام القديم وإبداله بصمام نسيجي من دون غرز أو خياطة، وهي تقنية تتميز بالسرعة والدقة وإمكانية إجرائها بفتحات جراحية صغيرة إضافة إلى الجودة ومدة كفاءة الصمام.
وأضاف التجمع أن العملية تكللت بالنجاح ولله الحمد، وغادر المريض المركز بصحة جيدة بعد أن أكمل برنامجه العلاجي؛ حيث تمتاز عمليات القلب بواسطة التدخل الدقيق بقلة خطورة النزيف وفترة الإقامة في المستشفى، إضافة إلى فترة نقاهة أقل وسرعة العودة إلى الحياة الطبيعية.