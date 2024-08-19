المدينة المنورة.. تقنية طبية تبدل صماماً أورطياً بآخر نسيجي دون غرز أو خياطة

وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن فريق طبي متخصص من مركز أمراض وجراحة القلب ناقش الحالة بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، واتفق على أفضلية إجراء العمل الجراحي لاستبدال الصمام، مبيناً أنه تم إجراء العملية عن طريق التدخل الدقيق وشقّ جراحي لم يتجاوز 6 سم تمكّن الفريق الجراحي من خلاله بإزالة كامل الصمام القديم وإبداله بصمام نسيجي من دون غرز أو خياطة، وهي تقنية تتميز بالسرعة والدقة وإمكانية إجرائها بفتحات جراحية صغيرة إضافة إلى الجودة ومدة كفاءة الصمام.