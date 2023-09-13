إنشاء مسرح خارجي ومنطقة فعاليات في ملعب الجوهرة بجدة.. استعدادًا لكأس العالم للأندية

تتواصل حاليًا الأعمال التطويرية في ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك استعدادًا لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل.
وتشتمل هذه الأعمال على إنشاء مسرح خارجي ومنطقة فعاليات مخصصة للجماهير.
وتتضمّن الأعمال التطويرية في ملعب الجوهرة، والتي جاءت بطلب من اللجنة التفقُّدية لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إزالة بوابات الدخول الحلزونية وإبدالها بأخرى، تضمُّ جهازًا قارئًا للباركود وإزالة المضمار في رديف الملعب الرئيس.
كما تشمل الأعمال الجارية تغيير الساعة الإلكترونية في الملعب، ومنح تراخيص المأكولات والمشروبات لشركات عالمية.