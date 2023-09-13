إنشاء مسرح خارجي ومنطقة فعاليات في ملعب الجوهرة بجدة.. استعدادًا لكأس العالم للأندية

وتتضمّن الأعمال التطويرية في ملعب الجوهرة، والتي جاءت بطلب من اللجنة التفقُّدية لوفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ‏إزالة بوابات الدخول الحلزونية وإبدالها بأخرى، تضمُّ جهازًا قارئًا للباركود وإزالة المضمار في رديف الملعب الرئيس. ‏