"العقيل": استمرارية فرصة هطول الأمطار على الرياض والقصيم والشرقية

نبَّه محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل إلى استمرارية فرصة هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة على مناطق الرياض والقصيم والشرقية خلال هذا اليوم حتى الخميس المقبل، مع انخفاض درجات الحرارة ابتداء من اليوم على معظم المناطق.

وقال لـ"الإخبارية": "تبدأ الأجواء في الاستقرار على سواحل منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة والعاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك".