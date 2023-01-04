"العقيل": استمرارية فرصة هطول الأمطار على الرياض والقصيم والشرقية

نبَّه محلل المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل إلى استمرارية فرصة هطول الأمطار المتوسطة والغزيرة على مناطق الرياض والقصيم والشرقية خلال هذا اليوم حتى الخميس المقبل، مع انخفاض درجات الحرارة ابتداء من اليوم على معظم المناطق.
وقال لـ"الإخبارية": "تبدأ الأجواء في الاستقرار على سواحل منطقة مكة المكرمة في محافظة جدة والعاصمة المقدسة ومنطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك".
ولفت إلى تأثر مناطق السعودية الشمالية بكتلة هوائية باردة، ونبه إلى أن أقل درجة حرارة اليوم الخميس في طريف، وستكون صفرًا مئوية في ساعات الفجر الباكر، يلي ذلك القريات بدرجتَيْن مئويتَيْن مع ضباب.
واستطرد: كما أن كل المناطق التي هطلت عليها الأمطار يُتوقع أن يتكون فيها الضباب الكثيف في ساعات الصباح الباكر. مشيرًا إلى احتمالية أن تتراوح درجات الحرارة يوم السبت المقبل على المنطقة الوسطى والشرقية بين خمس درجات وتسع درجات مئوية.