"منشآت": أكثر من 30 ورشة عمل ولقاءً تستهدف المهتمين بأسبوع الصناعة

وتضمنت ورش العمل عناوين مهمة، من أبرزها: التعريف بمنتجات بنك التنمية وتمويل المشاريع الصناعية، ورحلة رائد الأعمال الصناعي بمنطقة المدينة المنورة، فيما أقام مركز دعم المنشآت في محافظة الخبر عدة ورش عمل، منها: رحلة صناعة منتجك الأول، ومدخل إلى الجانب المالي في المصانع. في حين أقام مركز دعم المنشآت في جدة عدة ورش عمل، من أبرزها: الخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من المركز الصناعي، والمستقبل والطاقة المتجددة.