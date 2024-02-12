"هيئة الطرق": نفّذنا أكثرَ من 180 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية في يناير

وأوضحت هيئة الطرق في بيانها، أن الإدارة العامة للجودة والبيئة بالمركز، قامت بأكثر من 180 جولة تفتيشية تضمنت أكثر من 68 مشروعًا لتقييم عناصر الجودة التي تشمل: (مختبرات المشاريع، وأعمال السلامة، والأعمال المنفذة، ومعدات أساليب التنفيذ، والوحدات الإنتاجية، ومصادر المواد، كما تَضمنت 40 مصنعًا)، شملت خطط ضبط الجودة والمختبرات ووسائل التخزين ونظام الخلط والمعالجة والكوادر الفنية.