"المطوع": منصة "إحسان" تتمتّع بموثوقية عالية وتعدّ المظلّة الآمنة للعمل الخيري

أكّد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك عبدالله الإنسانية، سليمان الزبن، أن المشاركة في الحملة الوطنية للعمل الخيري مهمة بالنسبة للمؤسسة، وأن تكون جزءًا في هذه الحملة الخيرية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وقال: "إن شاء الله تكون مشاركة مستمرة ومباركة".
وفي التفاصيل، قال "المطوع" لـ"الزين" من مقرّ الحملة بالرياض، والتي انطلقت أمس الجمعة، وتستمرّ حتى نهاية شهر رمضان المبارك: إن الحملة تحظى بدعم أوقاف الجمعيات الخيرية، وتحديدًا جمعيات البر لتقديم الأثر الطيب في أداء الجمعيات وتشجيعها وتمكينها لتقوم بدورها الأساسي والابتعاد عن أي معوقات توثّر على أدائها من ناحية الأعمال التشغيلية، بحيث تركز أكثر في دورها وتمكينها وإيصال جميع الخدمات للمستفيدين من تلك الجمعيات.
كما نوّه إلى دور المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"؛ لما تتمتّع به من ثقة وحوكمة، مضيفًا: دائمًا مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية من كبار المشاركين والمانحين في هذه المنصة المباركة.
فيما أعلن الدكتور عبدالله المطوع أمين عام مؤسسة محمد إبراهيم السبيعي وأولاده الخيرية "غُروس"، عن تبرع المؤسسة بمبلغ 25 مليون ريال للمنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان"؛ وذلك امتدادًا للعمل والتعاون القائم بين المؤسسة والمنصة، وذلك بمبلغ إجمالي تجاوز 50 مليون ريال.
وكشف "المطوع" أن منصة "إحسان" تتمتّع بالموثوقية العالية وبالانضباط والعمل المؤسسي دفعنا في مؤسسة "غُروس" الخيرية لمزيد من التعاون. واصفًا أنّ المنصة تعدّ المظلة الآمنة للعمل الخيري السعودي.
وقد تجاوز حجم التبرعات التي تلقّتها الحملة الوطنية للعمل الخيري الرابعة في أول يوم، أكثر من مليار ريال، وذلك منذ تدشينها بتبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وستواصل الحملة جهودها في استقبال التبرعات عبر المنصة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.
فيما وصل إجمالي حجم التبرعات في المنصة حتى الآن إلى أكثر من 6 مليارات ريال، ولا تزال التبرعات مستمرّة.
يشار إلى أنّ منصة "إحسان" حظيت بدعم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" لتمكينها رقميًّا من أجل تنفيذ عملها وفق حوكمة عالية، بإشراف 13 جهة حكومية من أجل مأسسة العمل الخيري بالمنصة، ولضمان مرونة استقبال التبرعات وإيصالها في وقتها، إضافة إلى فتح المجال أمام جميع فئات المجتمع للإسهام في الأعمال الخيرية عبر عدة وسائل رقمية ميسرة، كما تحظى المنصة بلجنة شرعية تتأكد من امتثال أعمالها إلى أحكام الشريعة الإسلامية.
وتواصل منصة "إحسان" استقبال تبرعات المحسنين من الأفراد والجهات من القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي طيلة مدة الحملة في شهر رمضان من خلال تطبيق وموقع المنصة، بالإضافة إلى الرقم الموحد "8001247000" والحسابات البنكية المخصصة.