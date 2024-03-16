"المطوع": منصة "إحسان" تتمتّع بموثوقية عالية وتعدّ المظلّة الآمنة للعمل الخيري

وكشف "المطوع" أن منصة "إحسان" تتمتّع بالموثوقية العالية وبالانضباط والعمل المؤسسي دفعنا في مؤسسة "غُروس" الخيرية لمزيد من التعاون. واصفًا أنّ المنصة تعدّ المظلة الآمنة للعمل الخيري السعودي.

وقد تجاوز حجم التبرعات التي تلقّتها الحملة الوطنية للعمل الخيري الرابعة في أول يوم، أكثر من مليار ريال، وذلك منذ تدشينها بتبرعين سخيّين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وستواصل الحملة جهودها في استقبال التبرعات عبر المنصة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.