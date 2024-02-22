يتقدمها هجانة يحملون راية التوحيد.. مسيرات تجوب نجران احتفاءً بيوم التأسيس

شهدت منطقة نجران، اليوم، مسيرةً وطنيةً للمركبات بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة؛ احتفاءً بمناسبة يوم التأسيس، جابت عددًا من الشوارع؛ انطلاقًا من مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية.