"الشورى" يطالب "هدف" بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم عبر برامج الصندوق

كما طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تعظيم الاستفادة من منصة "صيفي" في التدريب الميداني للطلاب والطالبات، بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب، ويرفع من جودته، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس: الدكتورة عائشة زكري، والدكتور ناصر طيران والمهندس علي القرني، أخذت اللجنة بها.