92 عامًا من أيام الوطن.. مشروعات عالمية تنفرد بها السعودية.. هنا أبرزها

ويتضمن هذا المشروع العملاق 3 مشروعات طموحة، تتمثل في مدينة أوكساجون الصناعية، وهي أكبر هيكل صناعي عائم في العالم، ومدينة ذا لاين الإدراكية، وهي بمثابة النموذج الحضري الثوري لمجتمعات ومدن المستقبل، وتروجينا، وهي الوجهة العالمية للسياحة الجبلية.