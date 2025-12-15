الهلال الأحمر بالجوف يباشر 4658 حالة إسعافية خلال الربع الثالث من عام 2025

وكشفت الهيئة عن خدماتها في التجاوب مع البلاغات خلال الربع الثالث من العام الجاري (2025م)، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع (4658) بلاغًا طارئًا، شملت (3920) حالة مرضية و(738) حادثًا مروريًا، وسجّلت مدينة سكاكا النسبة الأعلى من البلاغات بواقع (410) بلاغات مرضية و(328) بلاغًا مروريًا.