الهلال الأحمر بالجوف يباشر 4658 حالة إسعافية خلال الربع الثالث من عام 2025

باشرت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف ( 4658) بلاغًا طارئًا للحالات المرضية والحوادث المرورية والإسعافية في المنطقة، وكانت النسبة الأعلى منها في مدينة سكاكا.
وكشفت الهيئة عن خدماتها في التجاوب مع البلاغات خلال الربع الثالث من العام الجاري (2025م)، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع (4658) بلاغًا طارئًا، شملت (3920) حالة مرضية و(738) حادثًا مروريًا، وسجّلت مدينة سكاكا النسبة الأعلى من البلاغات بواقع (410) بلاغات مرضية و(328) بلاغًا مروريًا.
وأوضح مدير عام الفرع المكلف نزال السليمان أن فرق الإسعاف حققت متوسط زمن استجابة بلغ (8) دقائق، عبر أسطولها الإسعافي المجهز بأحدث التقنيات والمعدات الطبية، ومنها حافلة طويق و(6) فرق تدخّل سريع.
وتعمل هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف عبر (14) مركزًا إسعافيًا تضم (18) وحدة تشغيلية تعمل على مدى الساعة، إلى جانب الاستمرار في تأهيل وتدريب الكوادر لرفع مستوى الخدمة وكفاءة الاستجابة.