"هيئة النقل": 120 يومًا على انتهاء المهلة التصحيحية لتطبيق الهوية المعتمدة لمركبات نقل السيارات وسحب المركبات

وقد أعلنت الهيئة عن تفاصيل هذه الهوية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2022، والتي تتضمن اللون الموحد، والعلامات والبيانات المطلوب وضعها على المركبات التي تعمل في نشاط نقل السيارات وسحب المركبات في المملكة، مع استثناء "مدة سنة" للحاصلين على بطاقات تشغيل سارية الصلاحية وقبل تاريخ التطبيق الفعلي للهوية الجديدة.