"التليدي" لـ"سبق": المملكة تعمل على توحيد الصف السوداني

أكد المحلل السياسي يحيى التليدي، أنه في الأزمات تظهر قوة الدول ومكانتها، مشيراً بأنه "في الأزمة السودانية كانت المملكة منذ البداية تعمل بحرص شديد على إيقاف الاقتتال بين طرفي الصراع، ومضت هذه المساعي جنباً إلى جنب مع الجهود السعودية لإجلاء رعايا الدول من السودان".