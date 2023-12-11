هيئة الطرق تتأكّد من معايير الجودة وتعتمد 34 خلطة تصميمية لمشاريع الطرق

واصلت الهيئة العامة للطرق، عبر فرقها الميدانية، جولاتها في مختلف مناطق المملكة، وذلك عبر عددٍ من الجولات على المشاريع ومصانع إنشاء الطرق.
وقامت الهيئة، خلال شهر نوفمبر الماضي، بأكثر من 124 عملية مراجعة واعتماد وجولة تفتيشية، وذلك لضمان جودة المشاريع والأعمال؛ وكذلك 32 جولة على مصانع إنشاء الطرق، و53 جولة على مشاريع الطرق، فيما اعتمدت 34 خلطة تصميمية لمشاريع الطرق، و5 مواد لإنشاء الطرق.
تهدف هذه الجولات رفع مستوى الجودة والسلامة على شبكات الطرق، إضافة إلى التأكد من التقيد بمواصفات ومعايير الجودة، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف على الطرق، بما يحقق مستهدفات إستراتيجية القطاع التي تعد أحد مرتكزاتها السلامة والجودة.