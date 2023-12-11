هيئة الطرق تتأكّد من معايير الجودة وتعتمد 34 خلطة تصميمية لمشاريع الطرق

تهدف هذه الجولات رفع مستوى الجودة والسلامة على شبكات الطرق، إضافة إلى التأكد من التقيد بمواصفات ومعايير الجودة، وتعزيز مستوى الرقابة والإشراف على الطرق، بما يحقق مستهدفات إستراتيجية القطاع التي تعد أحد مرتكزاتها السلامة والجودة.