المجاردة.. سقوط شاحنة من أعلى جبل ريمان و"المدني" ينتشل جثث 3 عمال

تسبّب سقوط شاحنة تتبع إحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الكهرباء، من قمم جبل ريمان بمحافظة المجاردة في مصرع 3 عمال، صباح اليوم الثلاثاء.
تفصيلاً، في أثناء صعود شاحنة "ونش صيانة الأعمدة الهوائية والمحولات" التابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الكهرباء جبل ريمان في المجاردة، الذي يزيد ارتفاعه على 5500 قدم عن سطح البحر؛ اختل توازن الشاحنة وانقلبت عدة مرات، محطمةً الحاجز الأسمنتي لتسقط في مسافة تزيد على 50 متراً في عرض الجبل.
حضرت فِرق الدفاع المدني وتمّ انتشال جثث العمال الثلاثة الذين قضوا في الحادث، وتم نقلهم لمستشفى المجاردة العام.