المجاردة.. سقوط شاحنة من أعلى جبل ريمان و"المدني" ينتشل جثث 3 عمال

تفصيلاً، في أثناء صعود شاحنة "ونش صيانة الأعمدة الهوائية والمحولات" التابعة لإحدى الشركات المتعاقدة مع شركة الكهرباء جبل ريمان في المجاردة، الذي يزيد ارتفاعه على 5500 قدم عن سطح البحر؛ اختل توازن الشاحنة وانقلبت عدة مرات، محطمةً الحاجز الأسمنتي لتسقط في مسافة تزيد على 50 متراً في عرض الجبل.