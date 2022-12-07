شاهد.. جهود رجال المرور في الشرقية تزامناً مع هطول الأمطار

تزامناً مع هطول الأمطار على المنطقة الشرقية، وبعد تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من عواصف رعدية مصحوبة بأمطارٍ غزيرة على المنطقة، باشرت إدارة المرور إجراءاتها وجهودها لتأمين طرق المنطقة حفاظاً على حياة سالكيها.
وأظهرت مجموعة من اللقطات على حساب المرور السعودي بتويتر، الجهود المبذولة من رجال المرور لتحقيق السلامة وتأمين عبور سالكي الطرق.
وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي الى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق عدة بينها الشرقية.