شاهد.. جهود رجال المرور في الشرقية تزامناً مع هطول الأمطار

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد تؤدي الى جريان السيول على أجزاءٍ من مناطق عدة بينها الشرقية.