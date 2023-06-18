تطويف وتطهير وتوعية.. "أبرز خدمات الحرمين في 24 ساعة" بالأرقام

كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن أبرز الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام، أمس السبت، موضحة تفاصيلها بالأرقام.
وتفصيلًا، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجراف على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم السبت 28/ 11/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ34.074 لترًا، وتوزيع 5150 كتيبًا ومطوية.
وأشارت إلى أن المستفيدين من التوعية الرقمية بلغوا 48.5 ألف مستفيد؛ فيما بلغ المستفيدون من الإرشاد المكاني باللغات 75770، ومن برنامج التوعية الميداني 195 ألف مستفيد، و31.200 من العبوات الموزعة لماء زمزم؛ فيما قدمت خدمة التطويف إلى 2040 مستفيد.
وأضافت أنه تم "ضخ 6.373 لتر معقمات للأيدي، وتعقيم 33.869 ألف سجادة، والتعقيم باستخدام جهاز البايوكير 3.269 لتر، والتعقيم عبر الروبوتات بـ3.016 لتر من المعقمات.
وتابعت: "بلغ عدد المستفيدين من الأساور بمعصم اليد 145 مستفيدًا، ووصل عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والإنسانية إلى 50.266 مستفيدًا"، وبلغ عدد المستفيدين من الخدمات التطوعية 274.380، و520 مستفيدًا من مواقع مخصصة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.