تطويف وتطهير وتوعية.. "أبرز خدمات الحرمين في 24 ساعة" بالأرقام

وتفصيلًا، أوضحت "شؤون الحرمين"، عبر إنفوجراف على حسابها على "تويتر"، أن الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام في يوم السبت 28/ 11/ 1444هـ، شملت استهلاك 130 ألف لتر مطهرات، وتعقيم الأسطح بـ34.074 لترًا، وتوزيع 5150 كتيبًا ومطوية.