شاهد.. مهندسة سعودية تُصمِّم مشروعًا لتحويل مقر زوار "طريف الدرعية" إلى متجر مفهوم الثقافة

وأضافت: نشأت الفكرة من زياراتي العديدة للدرعية وطريف، دائماً يكون هناك مرشد سياحي لتوجيه الزوار للمبنى لتثقيفهم عن حي طريف، فتكونت الفكرة من تحويل المقر إلى متجر مفهوم ثقافي في نهاية كل جولة إرشادية، إذ يقوم السائح بالمرور على المتجر في نهاية الجولة ويقتني شيء من القطع التذكارية المحسوسة وكذلك ابتكرت في التصميم الداخلي للمبنى إستراتيجية لتوزيع أماكن المنتجات كالتالي: المنطقة الأولى إستراتيجية نقل الثقافة السعودية وهي المنطقة المهمة في واجهة المبنى التي تحتوي على كتب تاريخه وعرض ثلاثي الأبعاد (هولوجرام) بالسقف يحكي الجدول الزمني لتاريخ الطريف لجذب الزوار لدخول المتجر.