بلدية الجامعة بجدة تزيل مواقع عشوائية لتحضير المأكولات الخفيفة

أزالت الفرق الميدانية ببلدية الجامعة الفرعية، التابعة لأمانة محافظة جدة عددًا من الغرف الخشبية المستغلة في تصنيع المأكولات الخفيفة وتوزيعها على الباعة الجائلين.
جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة من أجل معالجة الظواهر السلبية والحد من البيع العشوائي.
وقال رئيس بلدية الجامعة عبدالله حمود مباركي: فرق الرقابة رصدت مواقع مخالفة تمثلت في إقامة غرف خشبية عشوائية (لتصنيع المأكولات الخفيفة والمشروبات) وسط ظروف بيئية سيئة، فيما أزالت البلدية كافة تلك العشوائيات.
وأضاف: يأتي ذلك ضمن جهود الأمانة الرقابية والتي تستهدف مكافحة "البيع العشوائي"، ورصد المخالفات المتعلقة بـالصحة العامة.
وأكدت أمانة جدة استمرار جولاتها الرقابية على الطرق وداخل الأحياء السكنية لإزالة المواقع المخالفة كافة والحد من الممارسات العشوائية بكل أشكالها.